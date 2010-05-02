На турецькому курорті згорів готель: загинула людина

На турецькому курорті в місті Бодрум згорів готель, одна людина загинула, постраждали 11 туристів.

Як повідомляє NEWSru з посиланням на «Анатолійське інформагентство», триповерховий готель "Бараз" дістав серйозні пошкодження, вигоріла велика частина приміщень.

У готелі знаходилися місцеві та іноземні туристи. Про національну приналежність іноземців не повідомляється. Деякі відпочиваючі зуміли вибратися з будівлі готелю самі, іншим же, особливо літнім туристам, допомогли пожежники, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За заявою голови місцевого самоврядування Ферідуна ОЗДЕМІРА, загиблий є громадянином Туреччини. Причина займання встановлюється.

За деякими даними, джерело пожежі знаходилося в приміщенні їдальні.