На турецькому курорті згорів готель: загинула людина

10:10, 02 травня 2010
Світ
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Постраждали 11 туристів

На турецькому курорті в місті Бодрум згорів готель, одна людина загинула, постраждали 11 туристів.

Як повідомляє NEWSru з посиланням на «Анатолійське інформагентство», триповерховий готель "Бараз" дістав серйозні пошкодження, вигоріла велика частина приміщень.

У готелі знаходилися місцеві та іноземні туристи. Про національну приналежність іноземців не повідомляється. Деякі відпочиваючі зуміли вибратися з будівлі готелю самі, іншим же, особливо літнім туристам, допомогли пожежники, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За заявою голови місцевого самоврядування Ферідуна ОЗДЕМІРА, загиблий є громадянином Туреччини. Причина займання встановлюється.

За деякими даними, джерело пожежі знаходилося в приміщенні їдальні.

 

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