Греція погодилася проводити жорсткі реформи в обмін на кредитну допомогу Європейського Союзу й Міжнародного валютного фонду.

Про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр Греції Георгіос ПАПАНДРЕУ на екстреному засіданні грецького уряду, передає РІА «Новости».

За його словами, реформи торкнуться працюючих у державному секторі людей і вимагатимуть від громадян "великих жертв".

"Ми затверджуємо угоду про безпрецедентний пакет підтримки в обмін на безпрецедентні зусилля греків", - сказав Г.ПАПАНДРЕУ.

Він нагадав, що Греція опинилася на межі дефолту через неможливість рефінансувати свій 300-мільярдний борг ринковим шляхом.

На термінових переговорах із ЄС і МВФ було досягнуто попереднє рішення про багатомільярдні кредити Афінам в обмін на жорсткі антикризові заходи в економіці.

Г.ПАПАНДРЕУ висловив жаль, що Євросоюз не надав Греції підтримки раніше.