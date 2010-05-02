Греція погодилася проводити жорсткі реформи
В обмін на кредити Євросоюзу і МВФ
Греція погодилася проводити жорсткі реформи в обмін на кредитну допомогу Європейського Союзу й Міжнародного валютного фонду.
Про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр Греції Георгіос ПАПАНДРЕУ на екстреному засіданні грецького уряду, передає РІА «Новости».
За його словами, реформи торкнуться працюючих у державному секторі людей і вимагатимуть від громадян "великих жертв".
"Ми затверджуємо угоду про безпрецедентний пакет підтримки в обмін на безпрецедентні зусилля греків", - сказав Г.ПАПАНДРЕУ.
Він нагадав, що Греція опинилася на межі дефолту через неможливість рефінансувати свій 300-мільярдний борг ринковим шляхом.
На термінових переговорах із ЄС і МВФ було досягнуто попереднє рішення про багатомільярдні кредити Афінам в обмін на жорсткі антикризові заходи в економіці.
Г.ПАПАНДРЕУ висловив жаль, що Євросоюз не надав Греції підтримки раніше.