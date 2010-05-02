Медведєв: Севастополь для нас - місто не стороннє

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив міністру оборони Росії Анатолію СЕРДЮКОВУ підготувати план розвитку військово-морської бази Чорноморського флоту в Севастополі.

Про це повідомляє прес-служба Президента Росії.

«Ми повинні подумати про соціальне облаштування військово-морської бази Чорноморського флоту в Севастополі, що для нас є дуже важливим, з тим, щоб наші моряки, які там розквартировані, жили в сучасних умовах, мали можливості і для відпочинку й інші можливості, які база має надавати», - цитує слова Д.МЕДВЕДЄВА його прес-служба.

Російський Президент також нагадав про домовленості стосовно того, що база ЧФ РФ укладе відповідну угоду з українською стороною, із Севастополем, і відповідно до цієї угоди буде надана соціально-економічна підтримка ряду програм Севастополя. «Справді, для нас це місто не стороннє, і нам треба подумати, яким чином нам взяти участь у цих програмах. І по лінії Міністерства оборони, і по лінії інших органів влади та бізнес-структур. Ось таке завдання», - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ висловив думку, що протягом місяця Міноборони РФ могло б разом з іншими відомствами підготувати відповідний план розвитку військово-морської бази Чорноморського флоту в Севастополі і представити йому на затвердження.

А.СЕРДЮКОВ пообіцяв виконати доручення Президента Росії, йдеться в повідомленні.