Кілька делегацій залишили зал під час промови глави Ірану

Делегації США, Великої Британії і Франції залишили зал Генеральної асамблеї ООН під час промови президента Ірану Махмуда Ахмадинежада, який у своєму виступі у понеділок звинуватив США в подвійних стандартах і в тому, що Вашингтон розробляє ядерну зброю.

Раніше того ж дня президент Ірану також заявив про згоду Тегерана на обмін низькозбагаченого урану на ядерне паливо з-за кордону за пропозицією МАГАТЕ.

РІА “Новости"