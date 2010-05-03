Кілька делегацій залишили зал під час промови глави Ірану
19:56, 03 травня 2010Світ
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Ахмадинежад звинуватив США
Делегації США, Великої Британії і Франції залишили зал Генеральної асамблеї ООН під час промови президента Ірану Махмуда Ахмадинежада, який у своєму виступі у понеділок звинуватив США в подвійних стандартах і в тому, що Вашингтон розробляє ядерну зброю.
Раніше того ж дня президент Ірану також заявив про згоду Тегерана на обмін низькозбагаченого урану на ядерне паливо з-за кордону за пропозицією МАГАТЕ.
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