З Ісландії на Європу рухається нова хмара вулканічного попелу
23:05, 03 травня 2010Світ
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Вітер змінився
З Ісландії у бік Європи рухається нова хмара попелу від вулкану, з якого триває виверження.
Як передає ІТАР-ТАРС, ірландська влада оголосила сьогодні про можливе закриття завтра повітряного простору країни для польотів цивільної авіації.
Рух вулканічного попелу у бік Ірландії зумовлений зміною напряму вітру.
Авіарух в значній частині Європи був паралізований з 15 квітня майже тиждень через попіл від ісландського вулкана Ейяф`ятлайокудль.
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