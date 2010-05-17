Україна і Росія за безпеку від Ванкувера до Владивостока

Україна і РФ мають намір сприяти створенню спільного простору безпеки для всіх країн євроатлантичного простору, включаючи гарантії безпеки для країн, що добровільно відмовилися від ядерних арсеналів, і позаблокових держав.

Як повідомляє прес-служба Кремля, про це говориться підписаній сьогодні в Києві заяві з питань європейської безпеки президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

«Російська Федерація і Україна, реалізовуючи всю повноту своїх прав щодо Статуту ООН і Гельсінського Заключного акту, будуть на індивідуальній і колективній основі, зокрема, в рамках процесу Корфу та інших механізмів ОБСЄ, а також у контексті відносин Росії і України з НАТО і ЄС, активно сприяти створенню спільного простору юридично обов`язкових гарантій рівної і неподільної безпеки для всіх без винятку держав євроатлантичного простору, включаючи надійні гарантії безпеки для країн, що добровільно відмовилися від ядерних арсеналів, і позаблокових держав», - говориться в заяві президентів.

Сторони погодилися, що такий підхід може стати основою для подальшого розвитку конструктивного діалогу з широкого спектру питань безпеки: контроль над озброєннями і заходи довіри, налагодження взаємодії між всіма організаціями, що діють в галузі безпеки, вироблення загальних критеріїв врегулювання конфліктів винятково мирними засобами на основі міжнародного права, а також протидія глобальним загрозам безпеці.

З цією метою Сторони сприятимуть предметному розгляду ініціативи Президента Російської Федерації про укладення Договору про європейську безпеку та ініціативи Президента України з формування в Європі нової системи колективної протидії глобальним загрозам і викликам безпеки в XXI столітті. Сторони наголошують на збіжності принципової спрямованості цих ініціатив.

Також Росія і Україна, підтверджуючи свою рішучість усунути існуючі в Європі розділові лінії, виступають за зняття візових бар`єрів і створення спільного простору для людських контактів на європейському континенті.

Президенти РФ і України відзначили, що історичні зміни у світі створюють сприятливі умови для створення на Європейському континенті спільного партнерства безпеки - не через використання збройних сил чи загроз, а через дипломатію і діалог на основі взаємної довіри і поваги.

«У рік 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, через тридцять п`ять років після підписання Гельсінського Заключного акту і двадцять років після ухвалення Паризької Хартії для нової Європи, необхідно покінчити зі спадщиною старої епохи «холодної воїни», - говориться в заяві.

РФ і Україна підтримують будівництво гармонійного світопорядку, що спирається на центральну координуючу роль сильної ООН і грунтується на взаємозалежності та співпраці з метою вирішення загальних проблем, невід`ємною частиною якого має стати єдиний простір безпеки і стабільності від Ванкувера до Владивостока з глобальним підходом і завданнями, що розділяються всіма.