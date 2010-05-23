Українці - мешканці ЄС проведут віче, не спрямоване проти Януковича

У неділю 23 травня українці, що проживають у державах Європейського Союзу, планують провести віче за дотримання Конституції України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН у Польщі представник ініціативної групи заходу Ігор ІСАЄВ, віче відбудеться у Варшаві, Римі, Ліссабоні, Мадриді, Афінах, Берліні, Мюнхені і Таллінні.

За його словами, віче було ініційоване групою людей, які живуть, навчаються чи працюють у Варшаві та Римі, а українці в інших містах Європи приєдналися до його проведення.

І.ІСАЄВ наголосив, що це захід - ініціатива групи людей, а не організована політичними силами чи організаціями українців за кордоном акція.

Як сказав І.ІСАЄВ, організатори заявили владі Варшави про участь у недільному заході 50 осіб. При цьому він не виключив, що насправді у ньому можуть взяти участь кілька сотень українців.

Він також зауважив, що віче не спрямоване проти Партії регіонів і Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, а є закликом за дотримання Конституції.

Згідно із прес-релізом, поширеним ініціативною групою, українці за кордоном бачать порушення Конституції у ряді підписаних новою владою договорів з Росією і занепокоєні нехтуванням прав українських громадян, загрозою втрати громадянських свобод та підтримкою російської мови "на шкоду українській".

"Дії влади можуть знищити основи української державності, громадянське суспільство в Україні, що важко будувалося від 1991 року, українську культуру", - наголошено у прес-релізі.

Учасники віча у Варшаві планують ухвалити петицію до Президента, уряду та Верховної Ради, а також звернення до польського суспільства.

Після завершення акції її учасники планують передати владі України через Посольство України у Республіці Польща Конституцію і символічну посилку з «дешевим газом» від українських заробітчан.

Довідка УНІАН. За оцінками експертів, від 2 до 5 мільйонів українців працюють за кордоном, у тому числі у державах Євросоюзу, при цьому у Польщі - близько 200 тисяч українських громадян.