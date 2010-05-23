У Польщі триває боротьба з рекордною повінню

Рятувальні служби Польщі та звичайні поляки продовжують укріплювати протипаводкові вали, яким у багатьох місцях через високий рівень води в річках загрожує прорив, що може призвести до підтоплення нових місцевостей.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, глава польського уряду Дональд ТУСК на останньому засіданні кризового штабу заявив, що високий рівень води у річках зберігається вже тиждень після початку повені в країні, яка за своїми масштабами вже перевищила так звану "повінь тисячоліття" 1997 року.

"Що стосується стану річок, то нічого поки не повертається до норми. Рівень води сильно знизився лише на самому півдні, але там, де території підтоплено, ситуація залишається вкрай складною", - сказав він.

За даними прес-служби уряду Польщі, рятувальні роботи, крім рятувальних служб та добровольців, проводять 2,5 тис. солдатів. До робіт залучено також 23 вертольоти та 31 одна амфібія.

Д.ТУСК закликав не піддаватися паніці та не вірити чуткам про можливий прорив дамби у Вроцлавку, назвавши цю інформацію неправдивою, та попросив користуватися інформацією кризового штабу.

За даними польських ЗМІ, від підтоплень постраждали близько 100 тис. сімей 38-мільйонної Польщі.

При цьому через затоплення більше 20 тис. були евакуйовані.

Загрозливою залишається ситуація у польській столиці Варшаві, де підтоплення у випадку прориву протипаводкових валів можливі у 9-ти із 18-ти районів міста.

Міська влада, попри те, що рівень води у Віслі зменшився з вчорашніх 780 сантиметрів до 755 сантиметрів, доручила закрити в понеділок близько 120 освітніх закладів у районах, яким загрожує підтоплення.

Складна ситуація також у Вроцлаві на заході Польщі, де вчора затоплено житловий масив із 6,5 тисячами мешканців.

За даними влади, повінь знищила у Польщі 300 кілометрів автомобільних доріг та 70 кілометрів залізничних колій.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд передбачив на допомогу постраждалим від повені 150 млн. доларів.

Кожна постраждала польська сім`я зможе отримати до близько 2 тис. дол. так званої оперативної допомоги та розраховувати на кошти для відбудови знищеного житла.