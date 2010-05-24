Ейяф’ятлайокудль почав затихати

Почав затихати ісландський вулкан Ейяф’ятлайокудль, попіл від виверження якого став причиною перебоїв у повітряному сполученні над Європою, передає Бі-Бі-Сі.

Фахівці вважають, що температура в кратері впала до 100 градусів, і тепер він вивергає лише пару, а не лаву. Проте говорити про те, що виверження закінчилося, поки що рано.

Як зазначила геофізик ісландського метеорологічного центру Стейнунн ЯКОБСДОТТІР, «в даний час вулкан задрімав».

«Цей вулкан так поводиться, що він спочатку затихає, а потім знов пожвавлюється, - сказала С.ЯКОБСДОТТІР. – Під ним продовжуються землетруси».

Фахівець Ісландського університету Магнус ГУДМУНДССОН у неділю зробив обліт вулкана і повідомив, що, судячи з показань приладів, температура в кратері впала нижче точки кипіння. Утім це ще не є доказом припинення вулканічної діяльності. Минулого разу, коли вулкан прокидався в 1821 році, виверження тривало 13 місяців.

На піку своєї активності вулкан викинув в атмосферу величезну кількість попелу. Це змусило авіакомпанії перервати польоти через побоювання, що попіл може пошкодити авіаційні двигуни. Наслідки виверження, пов`язані з відміною рейсів, відчули на собі, в цілому, понад 10 млн. пасажирів у всьому світі.