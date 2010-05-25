Лідер КНДР віддав наказ привести війська в бойову готовність
08:11, 25 травня 2010Світ
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Ситуація загострюється
Лідер КНДР Кім Чен Ір віддав наказ привести війська країни в бойову готовність
За даними джерел південнокорейських агентств, розпорядження було озвучене високопоставленим представником збройних сил КНДР. Ситуація на Корейському півострові різко загострилася після загибелі в Жовтому морі в кінці березня південнокорейського корвета. Тоді загинули 46 осіб. Міжнародна слідча комісія дійшла висновку, що в судно влучила північнокорейська торпеда, випущена з підводного човна.
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