Лідер КНДР віддав наказ привести війська в бойову готовність

Лідер КНДР Кім Чен Ір віддав наказ привести війська країни в бойову готовність

За даними джерел південнокорейських агентств, розпорядження було озвучене високопоставленим представником збройних сил КНДР. Ситуація на Корейському півострові різко загострилася після загибелі в Жовтому морі в кінці березня південнокорейського корвета. Тоді загинули 46 осіб. Міжнародна слідча комісія дійшла висновку, що в судно влучила північнокорейська торпеда, випущена з підводного човна.

Эхо Москвы