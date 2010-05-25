США стали на бік Південної Кореї

США висловлюють "тверду підтримку Південній Кореї" у зв`язку з ситуацією із загибеллю військового корабля "Чхонан".

Як передає ИТАР-ТАСС, про це держсекретар США Гілларі КЛІНТОН заявила учора в ході візиту в Китай.

За її словами, Вашингтон "повністю підтримує дії у відповідь Президента Південної Кореї ЛІ Мен Бака, пов`язані із загибеллю корабля".

Крім того, Г. КЛІНТОН повідомила, що "Президент Барак ОБАМА дав вказівку американським воєначальникам тісно координувати дії з південнокорейськими партнерами для забезпечення готовності і для стримування можливої агресії".

Держсекретар США також зазначила, що США ведуть "тісні дискусії з Південною Кореєю" щодо загибелі корвета "Чхонан".

"Ми ретельно консультуємося з Південною Кореєю, і будемо продовжувати це робити у майбутньому. У середу я вирушаю до Сеула для подальших дискусій. Крім того, ми проводимо всебічні переговори з японськими керівниками і з китайським урядом з даного питання", - сказала Г. КЛІНТОН, зазначивши, що інші члени американського уряду, включаючи й міністра оборони Роберта ГЕЙТСА, "також активно обговорюють це питання із державами регіону".

Як повідомляв УНІАН, у понеділок Президент Південної Кореї ЛІ Мен Бак у телезверненні, присвяченому реакції Південної Кореї на загибель корвета південнокорейських ВМС "Чхонан" у Жовтому морі, заявив про припинення майже всіх економічних контактів з Північною Кореєю (КНДР).

Довідка УНІАН. 26 березня поблизу острова Пеннендо у Жовтому морі затонув бойовий корабель південнокорейських ВМС "Чхонан". Загинуло 46 моряків.

За даними ВВС, міжнародне розслідування за участю експертів з Австралії, Британії, США і Швеції показало, що корабель був потоплений північнокорейською торпедою.