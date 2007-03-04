Останки Звіада Гамсахурдіа привезуть у Тбілісі 31 березня

Останки першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа будуть доставлені в Тбілісі з Чечні орієнтовно 31 березня. В неділю члени урядової комісії обговорили організаційні питання перепоховання з родиною екс-президента.

Як передає РІА «Новости», дату перевезення останків до Грузії погоджував з вдовою Гамсахурдіа Мананой АРЧВАДЗЕ віце-мер Тбілісі Мамука АХВЛЕДІАНІ.

"В найближчий день ми плануємо відправити до Грозного делегацію у складі членів родини першого президента, представників тбіліської мерії та МЗС Грузії. До складу делегації також увійдуть судмедексперти", - повідомив журналістам віце-мер.

За його словами, первинна медична експертиза буде виконана на місці, в Грозному. "Після доставки останків в Грузію буде виконано аналіз ДНК", - сказав він.

Віце-мер Тбілісі повідомив, що поки не може однозначно сказати, де буде похований перший президент Грузії, але, за його словами, "ймовірно, це буде Собор Святої Трійці в Тбілісі".

Тим часом, син екс-президента Георгій ГАМСАХУРДІА вважає, що останки його батька обов`язково покоїтися на батьківщині, в Грузії.

З.Гамсахурдіа був президентом Грузії в 1991-1992 роках. У лютому 1992 року під час громадянської війни він був змушений залишити посаду глави держави і виїхати з республіки. З весни 1992 по вересень 1993 року З.Гамсахурдіа з родиною жив у Грозному.

У вересні 1993 року З.Гамсахурдіа повернувся до Грузії і за допомогою своїх прихильників спробував повернутися до влади, але не зумів. Потім протягом місяця він разом з своїм найближчим оточенням переховувався в Західній Грузії.

31 грудня 1993 року в одному з сіл Цаленджихського району, зі слів особистої охорони і господаря будинку, де переховувався екс-президент, З.Гамсахурдіа наклав на себе руки пострілом з пістолета в голову.

У лютому 1994 року на вимогу дружини тіло З.Гамсахурдіа було вивезене з Грузії і поховане в Грозному.