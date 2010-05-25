Папа Римський приїде в Україну

Святий престол прийняв запрошення для Папи Римського БЕНЕДИКТА XVI відвідати Україну в 2012 році, встановлюється конкретна дата, передає ІА «ІнтерМедіаКонсалтинг».

Як повідомляє релігійно-інформаційна служба України, про це розповів архієпископ Мечислав МОКШИЦЬКИЙ під час IV робочої зустрічі католицьких єпископів України.

У 2012 році Львівська архідієцезія святкуватиме 600-річчя перенесення єпископської столиці з Галича до Львова. За словами архієпископа, в Римо-католицькій церкві України молитимуться, щоб у цих торжествах взяв участь Папа Римський.