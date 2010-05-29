Путін анонсував запуск Митного союзу

Росія і Казахстан запускають Митний союз з 1 липня, Білорусь може приєднатися пізніше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав напередодні на прес-конференції за підсумками засідання Вищого органу Митного союзу.

«Ми домовилися з казахстанськими партнерами ввести в дію на двосторонній основі з 1 липня цього року Митний кодекс Митного союзу, а також інші міжнародні договори, що приймаються на розвиток його положень», - сказав В.ПУТІН.

«Нами сьогодні підписаний відповідний міжнародний договір, який дасть нам можливість рухатися до глибшої інтеграції, якщо знадобиться, на двосторонній основі. У підписаному нами документі визначено порядок застосування на двосторонній основі всієї договірно-правової бази другого етапу Митного союзу», - додав він.

За його словами, сформовано механізми ухвалення рішень на двосторонній основі з тих повноважень, які передаються на наднаціональний рівень у зв`язку із запуском другого етапу Митного союзу. Це жодним чином не позначається на роботі тих механізмів Митного союзу на тристоронній основі, які вже було запущено раніше і працюють, запевнив він.

«Ми відкриті для приєднання Білорусі до всіх угод, до всіх рішень, прийнятих у рамках другого етапу формування Митного союзу. Крім того, як ми й домовилися тиждень тому, ми підтвердили свій намір прискорити роботу з формування Єдиного економічного простору», - сказав В.ПУТІН.

Він відзначив, що враховано наявні розбіжності з Білоруссю в частині порядку сплати вивізних митних зборів, зокрема на сиру нафту і нафтопродукти, і неготовність білоруських колег ввести раніше узгоджений Митний кодекс, піти на введення другого етапу Митного союзу з 1 липня поточного року.

На його думку, вивізні мита на нафту і нафтопродукти не стягуватимуться після ратифікації всього пакета документів, що стосуються створення Єдиного економічного простору.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ відмовився вчора взяти участь у засіданні Вищого органу Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2010 року в рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) діє Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану.

23 травня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив, що Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану не зможе почати працювати на повну силу з 1 липня, як планувалося раніше.

Розбіжності при формуванні Митного союзу стосуються таких сфер як автомобільна й авіаційна промисловість, енергоносії, ввезення товарів фізичними особами для власних потреб. Остання позиція є чутливою для Казахстану, авто- і авіапром - для Росії, тоді як для Білорусі - ввізні митні збори на нафту і нафтопродукти.