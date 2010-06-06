У Польщі триває беатифікація вбитого спецслужбами священика
16:20, 06 червня 2010Світ
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Єжи Попелушко загинув у 1984-му
У Польщі десятки тисяч зібралися на церемонію причислення до лику блаженних католицького священика Єжі Попелушко, вбитого в роки правління комуністів спецслужбами, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Попелушко, на чиї проповіді збиралися юрми народу, став символом боротьби з комуністичним режимом.
У 1984 році він був викрадений, побитий до смерті, а його тіло кинуте в річку.
У грудні минулого року Папа Бенедикт XVI підписав декрет про визнання Попелушко мучеником. Це передує беатифікації - останньому ступеню на шляху до повної канонізації.
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