Загиблих поляків обікрали солдати: злодій, грабіжник і фальшивомонетник

Після довгого мовчання на тлі скандалу, пов`язаного з інформацією про затримання російських військовослужбовців, підозрюваних у викраденні грошей з рахунку одного із загиблих членів польської делегації з Ту-154, що розбився під Смоленськом, Слідчий комітет при прокуратурі (СКП) РФ підтвердив у вівторок: слідчі органи порушили кримінальну справу стосовно чотирьох солдатів строкової служби за фактом незаконного використання банківських карт громадянина Польщі. Про це повідомляє newsru. До цього СКП Росії від офіційних коментарів відмовлявся, не підтверджуючи і не спростовувавши факт мародерства на місці авіакатастрофи президентського лайнера.

Військовослужбовцям Сергію Сирову, Ігорю Пустовару, Артуру Панкратову і Юрієві Санькову у вівторок пред`явлено звинувачення в крадіжці чужого майна, здійсненого групою осіб за попередньою змовою (ст.158 ч.2 п."а" УК РФ), повідомив СКП РФ. "Всі четверо зізналися в скоєному і активно співпрацюють із слідством", - наголошується в повідомленні.

Троє з чотирьох солдатів-мародерів, що викрали банківські карти з місця падіння польського літака під Смоленськом, були раніше судимі, а ініціатором розслідування стала російська сторона, передає ІТАР-ТАРС. "Троє з них були раніше судимі: Сергій Сиров - за здійснення грабежу (ст. 161), Артур Панкратов - за виготовлення, зберігання, перевезення чи збут підроблених грошей або цінних паперів (ст. 186), Юрій Саньков - за крадіжку (ст.158) УК РФ", - повідомив офіційний представник СКП Володимир Маркін.