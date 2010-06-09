Прокуратура Австрії з'ясовує, хто покатав Лукашенка на лижах за 200 тис.

Прокуратура австрійського Зальцбурга почала розслідування історії з відпочинком президента Білорусі Олександра Лукашенка і його оточення в 2002 році в австрійських Альпах, тоді як білоруському лідерові був заборонений в`їзд до Євросоюзу. Підозри у слідчих викликали джерела фінансування цих канікул, які обійшлися австрійській стороні щонайменше в 200 тис. євро, про це з посиланням на газету "Коммерсант" пише newsru.

Прокуратура Зальцбурга має в своєму розпорядженні фінансові документи, які свідчать про величезні витрати Олександра Лукашенка і його свити на відпочинку в Альпах. Документ до прокуратури передав відомий австрійський журналіст Ервін Рот. Саме він у кінці квітня заварив гучний скандал, опублікувавши в газеті Die Presse подробиці відпочинку білоруського президента і його оточення в Тиролі в 2002 році.

Нагадаємо, білоруське керівництво до Австрії запрошував тодішній голова австрійського Національного олімпійського комітету (НОК), власник мережі казино Casinos Austria Лео Вальнер. Австрійською гостинністю, окрім президента Білорусі, скористалися його сини Віктор і Дмитро, а також голова палати представників білоруського парламенту Володимир Конопльов, мати молодшого сина президента Ірина Абельська, тодішній управсправами адміністрації президента Галина Журавкова, нинішній голова адміністрації Володимир Макей і його заступник Наталія Петкевич.

Для організації відпочинку Лукашенка, в`їзд якому в Євросоюз був заборонений, австрійці запросили його не як президента Білорусі, а як голову НОК країни. Проте австрійський НОК, який нібито офіційно запросив білоруську делегацію на чолі з Олександром Лукашенком, не мав до цього візиту ніякого відношення.

Слідство має в своєму розпорядженні документи, згідно з якими витрати на канікули Лукашенка і його свити тільки з австрійського боку склали близько 200 тис. євро. За даними місцевих ЗМІ, оплата проводилася через "чорну бухгалтерію" або таємний рахунок австрійського НОК. У реальності ж усі рахунки оплачувала фірма Casinos Austria. Серед витрат оплата за послуги готелів, гірськолижних уроків для 11 представників білоруської делегації, оренда автобуса для 34 осіб, гра Лукашенка в австрійських казино, безліч випитих білоруською делегацією алкогольних напоїв. Крім того, в рахунках фігурує оплата вертольота, який знадобився для евакуації президента Білорусі зі схилу, після того, як він одержав травму, а також рахунки за медичні послуги.

Casinos Austria до цих пір від офіційних коментарів відмовляється, а сам Лео Вальнер зізнався, що "відпочинок був організований в інтересах австрійського бізнесу". Правда, він відмовився перерахувати бізнес-структури, які були зацікавлені у "встановленні тісних неформальних контактів з керівниками Білорусі". За нього це зробили білоруські ЗМІ. З`ясувалося, що декілька великих підприємств Білорусії, зокрема провідний оператор стільникового зв`язку Velcom, Білоруський металургійний комбінат і Мінський завод велотранспорту, в результаті опинилися під контролем австрійських бізнесменів.

Тепер прокуратура Зальцбурга займеться серед іншого і проясненням обставин цих операцій. За словами Ервіна Рота, проти Вальнера і його компанії Casinos Austria мають порушити кримінальну справу.