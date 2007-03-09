Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про загрозу незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав під час перебування у Львові.

«Все чіткіше відчувається, що українську незалежність ставлять знову під загрозу», - сказав він.

Він пояснив, що мова йде про те, що Європа починає знову ставити «нову залізну завісу» на Західних кордонах України.

«Мова йде також про те, що наш вічний сусід, наша вічна загрозлива імперія все далі втягує Україну в статус постколоніальної країни», - підкреслив він.

За його словами, сьогодні більшою мірою від громади залежить зміна цієї ситуації і захист української незалежності.

Він повідомив, що саме подолання політичної і економічної загрози України є одним із завдань «Народної самооборони».