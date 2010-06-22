У Польщі не вірять, що Україна віддасть Росії контроль над ГТС
Експерт про "надто яскраву поступку"
Українська влада не погодяться на об’єднання НАК «Нафтогаз України» із російським газовим монополістом ВАТ «Газпром» чи передачу в управління спільного підприємства національної газотранспортної системи.
Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловила аналітик Центру Східних досліджень OSW Анна ГУРСЬКА.
Вона нагадала, що росіяни намагаються отримати контроль над українською ГТС з моменту здобуття Україною незалежності на початку 90-х років минулого століття.
Водночас за цей час в Україні виробилося стійке переконання, що передача газотранспортної системи рівнозначна зраді національних інтересів, через що навіть нинішня українська влада не ризикне прийняти таке рішення.
„Це було б занадто яскравою поступкою... Не думаю, що навіть сьогоднішня влада, яка є сильною та приймає досить відважні рішення – з політичної точки зору – зважилася б на такий крок”, - сказала експерт.
А.ГУРСЬКА вважає, що “Газпрому” було б вигідно об’єднатися із „Нафтогазом”.
Натомість, на її думку, частково взаємовигідним для обох сторін може бути створення спільного підприємства, яке могло б займатися видобутком, торгівлею, реекспортом чи зберіганням газу.
„Цілком реально створити спільне підприємство „Нафтогазу” та „Газпрому”, яке буде частковою реалізацію російських планів й, можливо, дозволить отримати прибутки з двох сторін”, - сказала експерт.
За словами А.ГУРСЬКОЇ, „це було б трохи далі засунута нога у відхилені двері, але не реалізація російських цілей (отримання контролю над ГТС)”.
У свою чергу голова правління альянсу „Нова енергія” Валерій БОРОВИК назвав „великою дурницею” наміри об’єднати „Нафтогаз” та „Газпром”, зауваживши, що російська компанія зацікавлена в якнайдешевшому транзиті свого газу, а українська – в якнайдорожчому.
За словами експерта, з урахуванням капіталізацій двох компаній „Нафтагоз” автоматично вливається в „Газпром”, де не матиме жодного впливу на прийняття рішень, а Україна втрачає найбільшого платника податків та його активи.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня голова уряду РФ Володимир ПУТІН за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ запропонував об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».
20 червня, коментуючи заяву голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА про те, що злиття компаній стане наступним етапом після створення суб`єктами спільного підприємства, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ в ефірі телеканалу "1+1" заявив, що злиття НАК "Нафтогаз України" і ЗАТ "Газпром" не буде.
"Ніякого злиття не буде. Проте буде пошук організаційної форми, яка дозволить, як наш Президент сказав, синтезувати ефект роботи нашого "Нафтогазу" і "Газпрому", - заявив М.АЗАРОВ.