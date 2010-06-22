У Польщі не вірять, що Україна віддасть Росії контроль над ГТС

Українська влада не погодяться на об’єднання НАК «Нафтогаз України» із російським газовим монополістом ВАТ «Газпром» чи передачу в управління спільного підприємства національної газотранспортної системи.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловила аналітик Центру Східних досліджень OSW Анна ГУРСЬКА.

Вона нагадала, що росіяни намагаються отримати контроль над українською ГТС з моменту здобуття Україною незалежності на початку 90-х років минулого століття.

Водночас за цей час в Україні виробилося стійке переконання, що передача газотранспортної системи рівнозначна зраді національних інтересів, через що навіть нинішня українська влада не ризикне прийняти таке рішення.

„Це було б занадто яскравою поступкою... Не думаю, що навіть сьогоднішня влада, яка є сильною та приймає досить відважні рішення – з політичної точки зору – зважилася б на такий крок”, - сказала експерт.

А.ГУРСЬКА вважає, що “Газпрому” було б вигідно об’єднатися із „Нафтогазом”.

Натомість, на її думку, частково взаємовигідним для обох сторін може бути створення спільного підприємства, яке могло б займатися видобутком, торгівлею, реекспортом чи зберіганням газу.

„Цілком реально створити спільне підприємство „Нафтогазу” та „Газпрому”, яке буде частковою реалізацію російських планів й, можливо, дозволить отримати прибутки з двох сторін”, - сказала експерт.

За словами А.ГУРСЬКОЇ, „це було б трохи далі засунута нога у відхилені двері, але не реалізація російських цілей (отримання контролю над ГТС)”.

У свою чергу голова правління альянсу „Нова енергія” Валерій БОРОВИК назвав „великою дурницею” наміри об’єднати „Нафтогаз” та „Газпром”, зауваживши, що російська компанія зацікавлена в якнайдешевшому транзиті свого газу, а українська – в якнайдорожчому.

За словами експерта, з урахуванням капіталізацій двох компаній „Нафтагоз” автоматично вливається в „Газпром”, де не матиме жодного впливу на прийняття рішень, а Україна втрачає найбільшого платника податків та його активи.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня голова уряду РФ Володимир ПУТІН за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ запропонував об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

20 червня, коментуючи заяву голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА про те, що злиття компаній стане наступним етапом після створення суб`єктами спільного підприємства, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ в ефірі телеканалу "1+1" заявив, що злиття НАК "Нафтогаз України" і ЗАТ "Газпром" не буде.

"Ніякого злиття не буде. Проте буде пошук організаційної форми, яка дозволить, як наш Президент сказав, синтезувати ефект роботи нашого "Нафтогазу" і "Газпрому", - заявив М.АЗАРОВ.