Оприлюднене соцопитування, за яким на виборах переможе Качинський

У президентських перегонах у Польщі за три дні до виборів перемагає лідер партії "Право і справедливість" Ярослав КАЧИНСЬКИЙ, брат-близнюк загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом у квітні ц.р. Президента Леха Качинського, випереджаючи на 2% виконуючого обов`язки глави держави спікера Сейму Броніслава КОМОРОВСЬКОГО, представника правлячої партії "громадянська платформа".

Як повідомляє РІА «Новости», таке сенсаційне дослідження оприлюднив сьогодні ввечері центр GFK Polonia.

Другий тур президентських виборів відбудеться 4 липня, претендентами на посаду є Б.КОМОРОВСЬКИЙ і Я.КАЧИНСЬКИЙ.

За результатами соцопитування, за Я.КАЧИНСЬКОГО готові проголосувати 49% виборців, за Б.КОМОРОВСЬКОГО – 47%.

Ще тиждень тому розрив між кандидатами був 11% на користь Б.КОМОРОВСЬКОГО.

Довідка УНІАН. Кандидат від правлячої в Польщі з кінця 2007 року «Громадянської платформи» Б.КОМОРОВСЬКИЙ виграв перший тур президентських виборів 20 червня у Я.КАЧИНСЬКОГО з відривом у 5%, але ніхто з кандидатів не набрав половини голосів виборців. За даними державної виборчої комісії Польщі, за Б.КОМОРОВСЬКОГО проголосували 41,54% громадян, за Я.КАЧИНСЬКОГО – 36,46%.