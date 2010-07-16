Фінансова система США докорінно зміниться

Сенат США схвалив проект реформи фінансової системи держави. Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Bloomberg, документ, розроблений адміністрацією Барака Обами з метою уникнути повторення фінансової кризи 2008 року, був прийнятий 60 голосами "за" (проти висловилися 39 сенаторів).

Документ набуде чинності після того, як його підпише президент. Bloomberg зазначає, що новий закон повністю змінить правила, за якими працює фінансова система США.

Законопроект, розроблений демократами, забороняє банкам проводити операції на фінансових ринках за рахунок власних коштів, а також передбачає обмеження для зростання банків, оскільки дуже великі кредитні організації, збанкрутівши, ставлять під удар всю фінансову систему країни.

Автори проекту розробили схему ліквідації розорених фінансових компаній, яка дозволить мінімізувати наслідки краху конкретних організацій для економіки в цілому. Новий закон передбачає здійснення жорсткішого контролю за видачею кредитів і іншими операціями.

Крім того, передбачається створити спеціальне агентство, яке боротиметься з фінансовими махінаціями.

Раніше, 30 червня, законопроект схвалила Палата представників.

Республіканці, які виступали проти нового закону і намагалися перешкодити його ухваленню, вважають, що документ може підірвати конкурентоспроможність американської економіки.