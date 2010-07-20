У проекті нової Конституції Грузії скорочуються повноваження президента

Державна комісія з конституційної реформи у понеділок 19 липня на пленарному засіданні 44 голосами проти трьох затвердила проект нової Конституції, який передбачає перерозподіл повноважень між вищим керівництвом країни, повідомляє Новини Грузія.

"Проект нової Конституції є прецедентом в пострадянському просторі - в цьому проекті скорочуються повноваження президента і зростають роль і повноваження парламенту країни", - заявив голова конституційної комісії Автанділ Деметрашвілі.

Один з авторів базисного проекту, представник Конституційної комісії Тенгіз Шарманашвілі також наголосив, що в проекті Конституції переважають елементи парламентської республіки.

За словами голови юридичного комітету парламенту Грузії Павле Кублашвілі, проект Конституції "є європейським, і в ньому враховані абсолютно всі рекомендації Венеціанської комісії".

Проект нової Конституції Грузії, робота над яким почалася рік тому, є "формою змішаного управління", де "домінують елементи парламентської республіки". Новий документ також істотно посилює роль уряду, зокрема, ряд повноважень президента передаються прем`єр-міністрові, який матиме значно ширші повноваження, ніж це передбачено в чинній на сьогодні моделі Конституції.

Проект у вівторок 20 липня буде відправлений президентові, після чого голова держави представить його на розгляд парламенту. Парламент розпочне обговорення через місяць після публікації проекту у пресі.