Терористи підірвали ГЕС на Північному Кавказі

Напад на Баксанську ГЕС в Кабардино-Балкарії в ніч на середу вчинили двоє осіб, вони вбили двох охоронців і підірвали два генератори, після вибухів в будівлі почалася пожежа, повідомив РІА “Новости” телефоном співрозмовник у правоохоронних органах регіону.

"Нападників було двоє. Вони замінували всі три генератори, два підірвані, третій розміновують. На станції було заміновано ще кілька об`єктів. Зараз сапери знешкоджують ці пристрої", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, після вибухів в будівлі ГЕС виникла пожежа, на місце прибули пожежні з двох частин. "Вогонь вони гаситимуть після того, як сапери знешкодять виявлені бомби", - сказав співрозмовник.

Тим часом у республіканському МНС заявляють, що енергопостачання регіону не порушене.

"Порушень в енергопостачанні населених пунктів республіки у зв`язку з інцидентом на Баксанській ГЕС немає. Використовуються резервні лінії енергопостачання", - повідомили РІА “Новости” в ГУ МНС РФ по Кабардино-Балкарській республіці.