Росія припинила участь в операції НАТО в Середземному морі

Участь Росії в морській антитерористичній операції НАТО в Середземному морі "Активні зусилля" припинено, повідомив РІА "Новости" в неділю високопоставлений представник Головного штабу ВМФ РФ.

Операція НАТО "Активні зусилля" проводиться в Середземномор`ї після терористичної атаки вересня 2001 року в США. Вона передбачає участь кораблів НАТО в забезпеченні режиму безпеки судноплавства в акваторії Середземного моря.

"Участь кораблів Росії в забезпеченні безпеки судноплавства в районі Африканського Рогу компенсує неучасть Росії в "Активних зусиллях". На сьогодні для життя моряків більша загроза не в Середземному морі, а в Аденській затоці", - сказав адмірал.

Він наголосив, що Росія і сьогодні, і надалі співпрацюватиме на міжнародній арені в питаннях безпеки судноплавства і мореплавання.

"Наразі для нас найбільш актуальними є дві операції: боротьба з піратством в Аденській затоці і "Чорноморська гармонія", де ВМФ Росії і ВМС Туреччини забезпечують безпеку перебування іноземних суден у Чорному морі", - сказав співрозмовник агентства.