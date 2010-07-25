Після трагедії в Німеччині Love Parade більше не відбудеться

У Німеччині в місті Дуйсбург після трагедії на найбільшому фестивалі техно-музики – Love Parade - оголошено про припинення проведення таких шоу в майбутньому.

Як передає Радіо «Свобода», про це заявили організатори параду. За словами керівника організації, що проводила в Германії «Паради любові», Райнера ШАЛЛЕРА, «з поваги до пам`яті жертв, їх сімей і друзів ми вирішили більше не проводити наш парад».

Керівник поліції Дуйсбурга Детлев фон ШМЕЛІНГ, який також брав участь в прес-конференції, заявив: «Відповідь на запитання, хто винен або, точніше, що привело до скупчення людей, що стало причиною трагедії, - така відповідь на сьогодні неможлива. Цим займається слідство. А ми не те що не хочемо висловлювати версії про причини, а просто не маємо на це право».

Прокуратура Дуйсбурга продовжує розслідування причин трагедії. З власним позовом проти організаторів свята в прокуратуру звернувся один із співробітників пожежної охорони міста, який, за його словами, попереджав про ненадійність і небезпеку саме того місця, де сталися трагічні події.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня в результаті тисняви на фестивалі загинули, за уточненими даними, щонайменше 19 осіб і 342 отримали травми. Єдиний прохід на територію фестивалю вів через тунель, де через скупчення людей почалася здавлення.