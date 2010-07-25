У Росії знищили підозрюваних у нападі на Баксанську ГЕС

У селищі Дугулугбей Кабардино-Балкарії сьогодні було знищено двох активних членів бандугруповання, що діє в Баксанському районі.

Їх особи встановлено, передає ІТАР-ТАРС з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ республіки.

За версією МВС, вони причетні до ряду тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема до диверсії на Баксанській ГЭС. При затриманні бойовики чинили збройний опір і були знищені вогнем у відповідь.

В автомобілі "Волга", в якому вони знаходилися, виявлено два пістолети-кулемети, автоматичний пістолет, значну кількість гранат і боєприпасів.

Як повідомлялося, диверсія на Баксанській ГЕС сталася вранці 21 липня. Озброєні люди проникли на ГЕС, вбили двох співробітників позавідомчої охорони і заклали на ГЕС бомби, більша частина з яких вибухнула. В результаті вибухів і пожежі, що виникла, пошкоджено три генератори для вироблення електроенергії, будівлі і майно гідроелектростанції.