Медведєв підписав закон про розширення повноважень ФСБ

Президент Росії Дмитро Медведєв підписав закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про федеральну службу безпеки» і до Кодексу РФ про адміністративні правопорушення». Про це повідомили в прес-службі Кремля.

Закон був прийнятий Держдумою 16 липня і схвалений Радою федерації 19 липня 2010 року.

Законом, зокрема, «передбачається наділити органи федеральної служби безпеки правом оголошення офіційного застереження фізичній особі про неприпустимість дій, що створюють умови для скоєння злочинів, дізнання і попереднє слідство по яких віднесене законодавством РФ до відання органів федеральної служби безпеки, за відсутності підстав для притягання до кримінальної відповідальності».

Крім цього, «доповнюється стаття 19.3 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення частиною 4, що передбачає відповідальність за непокору законному розпорядженню або вимозі співробітника органів федеральної служби безпеки у зв`язку з виконання ним службових обов`язків, а рівно перешкоджання виконання ним службових обов`язків».

Газета.ру