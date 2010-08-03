Пожежні літаки з України прибули до Росії і пройшли митницю

Два українські літаки Ан-32 приземлилися в аеропорту під Воронежем, вони візьмуть участь у гасінні лісових пожеж в регіоні, повідомив РІА “Новости” співробітник прес-служби регіонального управління МНС.

"Обидва літаки приземлилися в аеропорту в Чертовицькому під Воронежем і пройшли митний контроль", - сказав співрозмовник агентства.

Начальник управління авіації МНС РФ Рафаїль Закиров раніше повідомив, що Україна надала Росії два літаки Ан-32. Літаки базуватимуться у Воронежі і братимуть участь у гасінні пожеж у Воронезькій області, а також за необхідності в Липецькій і Рязанській областях. Ан-32 за один раз бере 8 тонн води.

Ліс горить з четверга під Воронежем. Вогонь знищив близько трьохсот житлових будинків, без даху лишилися більше 500 осіб. Загинули п`ятеро людей, зокрема при гасінні лісової пожежі в районі сіла Каменно-Верхівка у четвер загинув 56-річний командир відділення пожежної частини.