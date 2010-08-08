Вперше в Росії кількість загашених пожеж більша, ніж нововиниклих

У Московській області вперше за два тижні вдалося стабілізувати обстановку з лісоторф’яними пожежами. Про це ІТАР-ТАСС повідомив начальник Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Володимир Степанов.

"Хочу зазначити, що вперше за останні два тижні вдалося стабілізувати обстановку в Московській області. Впродовж минулої доби кількість загашених пожеж перевищила кількість нововиниклих", - сказав він.

Степанов також повідомив, що "сприятлива ситуація складається в Білгородській, Тамбовській, Липецькій, Тульській областях Центрального федерального округу, а також в Татарстані, Оренбурзькій, Пензенській і Ульянівській областях Приволзького федерального округу". Крім того, за минулу добу значно поліпшилася ситуація в Мордовії.