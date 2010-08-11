В Індії жертвами повені стали 23 іноземних туристи

Жертвами повені на півночі Індії стали 23 іноземних туристи.

Як передає ІТАР-ТАСС із посиланням на дані поліції штату Джамму і Кашмір, із них двоє - громадяни Франції, двоє – Італії, один - Іспанії, інші - Непалу.

За останніми даними, число загиблих внаслідок стихійного лиха в цьому регіоні становить 177 осіб. Доля 400 місцевих жителів залишається невідомою.

Основний удар стихії припав на популярну серед туристів гірську область Ладакх та її адміністративний центр місто Лех. У той момент там перебувало понад 2 тис. іноземців.