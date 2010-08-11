Росія розгорнула в Абхазії зенітно-ракетний комплекс

Військово-повітряні сили Росії розгорнули на території Абхазії один зенітний ракетний комплекс С-300.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головком ВПС Росії генерал-полковник Олександр ЗЕЛІН.

«Система С-300 у взаємодії із засобами ППО сухопутних військ вирішує завдання з протиповітряної оборони території Абхазії та Південної Осетії", - додав головком.

Яку саме модифікацію комплексу С-300 було розгорнуто в Абхазії, не уточнюється.

Як повідомляє РІА “Новости”, міністр оборони Південної Осетії Валерій ЯХНОВЕЦЬ заявив, що протиповітряна оборона Південної Осетії забезпечена достатньо добре, проте розміщення Росією комплексу ППО С-300 на південноосетинській території не було б зайвим.

«У Південній Осетії досить непогано відпрацьована система ППО, її поки цілком достатньо. Але зайвим би це розміщення (С-300) не було», - сказав В.ЯХНОВЕЦЬ, відповідаючи на запитання, чи не має потреби Південна Осетія в розміщенні в себе комплексу С-300, як це було зроблено в Абхазії.

Як повідомляє AFP із посиланням на офіційний Тбілісі, розміщення С-300 в Абхазії являє загрозу для Грузії й НАТО.

Як повідомлялося, російсько-абхазька угода, підписана 17 лютого в ході візиту до Москви Сергія БАГАПША, президента невизнаної жодним із 28 членів Альянсу республіки, дозволяє Збройним силам Росії використовувати базу "спільно зі збройними силами Абхазії для захисту суверенітету та безпеки республіки, включаючи протидію міжнародним терористичним формуванням". Термін дії угоди - 49 років із можливістю його автоматичного продовження на 15-річні періоди.