Просто так записи «чорних ящиків» літака Качинського Росія Польщі не віддасть
Просять санкції генпрокурора
|Сергій Іванов
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр Росії Сергій ІВАНОВ.
«Це рішення має ухвалюватися прокуратурою - органом влади, незалежним від уряду. Як тільки російська прокуратура ухвалить таке рішення, технічних проблем для передачі не буде», - сказав С.ІВАНОВ.
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня представник Польщі в Міждержавному авіаційному комітеті Едмунт КЛІХ заявив про обмеження доступу до матеріалів розслідування Смоленської авіакатастрофи, яке проводить МАК.
МАК в оприлюдненому в травні попередньому рапорті причин катастрофи літака Л.Качинського опосередковано назвав винними пілотів, які наважилися посадити машину в умовах сильного туману.
Літак Президента Польщі розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року. На борту перебували 96 осіб - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Не вижив ніхто.
Вони прямували в Катинь, аби взяти участь у жалобних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.