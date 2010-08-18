ЄС виділив 81,5 тис. євро для постраждалих росіян

Європейський Союз виділив більш як 81 тис. євро на допомогу постраждалим під час лісових пожеж російським сім`ям.

Як передає Газета.ру, про це повідомила прес-служба представництва ЄС в Росії.

«Європейський Союз виділив 81589 євро, щоб надати негайну гуманітарну допомогу 1700 сім`ям, які через лісові та торф`яні пожежі залишилися без будинків і засобів існування, у Воронезькій, Білгородській, Іванівській, Кіровській, Нижегородській і Московській областях», - говориться в повідомленні.

Допомога у вигляді продовольчих і непродовольчих товарів надається через регіональне представництво Міжнародного фонду товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

«У постраждалих регіонах Російський Червоний Хрест організовує пункти розподілу, де видаватимуть комплекти постільної білизни, ковдри, подушки, миючі засоби, одноразовий посуд, набори для особистої гігієни і продовольчі запаси», - говориться у прес-релізі.