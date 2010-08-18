Лас-Вегас визнали найбільш стресовим містом США
08:43, 18 серпня 2010Світ
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Місто не спить ані хвилину
Гральну столицю світу Лас-Вегас визнали найбільш стресовим містом Сполучених Штатів
Як повідомляє журнал Forbes, тут найвищий у країні рівень безробіття, погано налагоджена система громадського транспорту, низькі стандарти медичного обслуговування. Як відзначає видання, місто живе діловим життям цілодобово і це несприятливо позначається на нервовій системі місцевих жителів.
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