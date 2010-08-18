Лас-Вегас визнали найбільш стресовим містом США

Місто не спить ані хвилину

Гральну столицю світу Лас-Вегас визнали найбільш стресовим містом Сполучених Штатів Як повідомляє журнал Forbes, тут найвищий у країні рівень безробіття, погано налагоджена система громадського транспорту, низькі стандарти медичного обслуговування. Як відзначає видання, місто живе діловим життям цілодобово і це несприятливо позначається на нервовій системі місцевих жителів. Эхо Москвы

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