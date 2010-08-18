Лас-Вегас визнали найбільш стресовим містом США

08:43, 18 серпня 2010
Світ
1179 0

Місто не спить ані хвилину

Гральну столицю світу Лас-Вегас визнали найбільш стресовим містом Сполучених Штатів

Як повідомляє журнал Forbes, тут найвищий у країні рівень безробіття, погано налагоджена система громадського транспорту, низькі стандарти медичного обслуговування. Як відзначає видання, місто живе діловим життям цілодобово і це несприятливо позначається на нервовій системі місцевих жителів.

Эхо Москвы

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter