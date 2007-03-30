Термін повноважень президента Росії хочуть збільшити до 7 років

Спікер Ради Федерації Сергій Миронов пропонує збільшити термін повноважень президента РФ до п`яти або семи років і передбачити, що одна і та сама особа може займати пост глави держави три терміни підряд.

"Я пропоную вам розглянути можливість зміни відповідної статті конституції", - сказав Миронов, виступаючи у верхній палаті парламенту після затвердження на посаді спікера Ради Федерації.

Йдеться про внесення змін, уточнив Миронов, до статті 81 четвертого розділу Конституції.

Миронов пропонує в квітні-травні провести збори законодавчих зборів усіх російських регіонів і обговорити це питання.

"По суті, я пропоную провести всеросійську нараду на цю тему", - сказав спікер.

Остаточне ж рішення з цього питання повинне бути за самим президентом Росії, заявив Міронов.

"Для Росії чотири роки - це дуже короткий термін", - переконаний він.

Що стосується можливості того, щоб Володимир Путін зміг балотуватися і на третій президентський термін, то на цю тему "є численні звернення самих росіян", сказав спікер.

РІА Новости