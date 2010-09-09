В Індії пасажирський автобус упав у річку: загинули 30 людей

В Індії в результаті падіння пасажирського автобуса в річку загинули 30 осіб, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Автокатастрофа сталася на віддалі 100 км від міста Індаур у штаті Мадхья-Прадеш. Автобус був переповнений, в ньому перебувало до ста пасажирів, деякі з яких сиділи на даху. Транспортний засіб впав у річку під час переїзду через міст. На місці трагедії тривають рятувальні роботи. У правоохоронних органах побоюються, що число жертв може зрости.