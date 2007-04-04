Щорік від мін страждають 15-20 тисяч людей

У нью-йоркській штаб-квартирі ООН проходять навчання з розмінування мін у приміщенні.

Встановлено навчальні міни, і дипломати 192 країн без загрози для життя можуть пройти курс "молодого бійця" з нагоди Міжнародного дня освіти з питань мінної небезпеки і допомоги в розмінуванні. Таким чином, ООН намагається привернути увагу світової спільноти до цієї проблеми.

У спеціальному посланні генеральний секретар ООН Пан Гі Мун зазначив, що міни і боєприпаси, що не розірвалися, продовжують щодня вбивати, калічити і ставити під загрозу життя мирних мешканців у багатьох країнах світу. Їх жертвами щорік стають 15-20 тисяч людей.

Десять років тому була відкрита для підписання Оттавська Конвенція про ліквідацію протипіхотних мін, яку на сьогодні ратифікували 153 країни. Звідтоді було знищено приблизно 40 мільйонів накопичених протипіхотних мін, практично припинилося їх виробництво і легальний продаж. Проте міни, що залишилися після збройних конфліктів, дедалі несуть смерть і каліцтва.

РІА "Новости"