Суперник Лукашенко пообіцяв відібрати "Белтрансгаз" у Росії

Кандидат у президенти Білорусі від "Партії БНФ" Григорій (Ригор) Костусев заявив, що в разі приходу до влади націоналізує "Белтрансгаз", повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-службу партії.

"Та частина народного господарства, яка була віддана Москві в обмін на політичну підтримку діючого режиму, буде повернена білоруському народові. Це в першу чергу стосується акцій Белтрансгазу", - зазначив політик. На його думку, доступ Росії до газотранспортної системи Білорусі загрожує національним інтересам країни.

Костусєв заявив, що за ситуації, коли Росія використовує постачання енергоресурсів як важіль тиску на Білорусь, країні слід "брати під контроль стратегічні елементи безпеки на своїй власній території".

"Белтрансгаз" - монополіст на білоруському газовому ринку. Компанія експлуатує газопроводи загальною довжиною більше семи тисяч кілометрів (у тому числі й білоруська ділянка магістрального газопроводу "Ямал-Європа", що належить "Газпрому"). Власником половини "Белтрансгаза" "Газпром" став на початку 2010 року, заплативши за акції в цілому 2,5 мільярда доларів.

Навесні 2010 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність передати і другу половину акцій Росії, якщо та погодиться постачати газ за внутрішніми російськими цінами. Проте віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін, коментуючи цю пропозицію, заявив, що доцільності в такій угоді поки не бачить.

Президентські вибори в Білорусі призначені на 19 грудня 2010 року. Крім чинного президента, в них беруть участь більше 10 претендентів. Остаточної реєстрації ніхто з них поки що не пройшов: кандидати будуть офіційно зареєстровані за підсумками збору підписів на їх підтримку, який завершиться наприкінці жовтня.

Основні кандидати від опозиції на виборах виступають з проросійських позицій. Лідер "Партії БНФ" виступає за зниження залежності від РФ і проти втручання російської сторони в президентські вибори в Білорусі. "Партія БНФ" заснована 1993 р. під назвою "Білоруський народний фронт" на базі однойменного перебудовного руху.