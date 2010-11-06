На новий європейський військовий літак виділили 20 млрд євро

Майбутнє А400М опинилося під загрозою

Європейські уряди погодили фінансування програми з виробництва нового військово-транспортного літака, повідомляє Бі-бі-сі. Вартість проекту становитиме 20 млрд євро. Майбутнє літака А400М, який виробляє Європейський аерокосмічний і оборонний концерн (EADS), опинилося під загрозою через скорочення військових бюджетів і претензії до інженерних особливостей лайнера. Узгодження фінансування проекту створить в Європі 10 тисяч робочих місць. Літак купують ВПС Британії, Франції, Німеччини, Бельгії, Люксембурга, Іспанії і Туреччини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter