На новий європейський військовий літак виділили 20 млрд євро
01:10, 06 листопада 2010Світ
1341 0
Майбутнє А400М опинилося під загрозою
Європейські уряди погодили фінансування програми з виробництва нового військово-транспортного літака, повідомляє Бі-бі-сі. Вартість проекту становитиме 20 млрд євро.
Майбутнє літака А400М, який виробляє Європейський аерокосмічний і оборонний концерн (EADS), опинилося під загрозою через скорочення військових бюджетів і претензії до інженерних особливостей лайнера.
Узгодження фінансування проекту створить в Європі 10 тисяч робочих місць.
Літак купують ВПС Британії, Франції, Німеччини, Бельгії, Люксембурга, Іспанії і Туреччини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter