У Москві жорстоко побили журналіста російської газети «КоммерсантЪ»

У Москві невідомі напали на журналіста російської газети «КоммерсантЪ» Олега КАШИНА.

Як повідомили УНІАН у слідчому комітеті при прокуратурі РФ, за фактом нападу в Москві в ніч на 6 листопада на журналіста газети «КоммерсантЪ» О.КАШИНА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.30, ст.105 КК РФ (замах на вбивство).

«За даними слідства, двоє невідомих напали і побили 30-річного журналіста біля будинку 28 на вулиці П’ятницькій у Москві, де О.КАШИН наймав квартиру. З місця події злочинці втекли. Постраждалого доставлено до лікарні з множинними переломами і струсом головного мозку. О.КАШИНА вже прооперовано і він перебуває в стані штучної коми», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що, враховуючи великий громадський резонанс, ухвалено рішення про передачу кримінальної справи з провадження районного слідчого відділу в слідчий відділ центрального адміністративного округу слідчого управління Слідчого комітету в місті Москві. Слідство розглядає різні версії причин події, зокрема професійну діяльність О.КАШИНА.

Водночас Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив Генпрокуратурі РФ і МВС РФ взяти на особливий контроль розслідування нападу на О.КАШИНА.