Лідер комуністів сьогодні має стати президентом Італії

Вибори можуть затягнутися

Парламент Італії обирає сьогодні нового Президента країни замість Карло ЧАМПІ, термін повноважень якого закінчується. Як повідомляє радіо «Свобода», лідер лівоцентристської коаліції, яка перемогла на виборах, Романо ПРОДІ запропонував на пост Президента кандидатуру Джорджо НАПОЛІТАНО - колишнього лідера комуністів і спікера нижньої палати парламенту. Вибори можуть затягнутися, якщо правоцентристська коаліція відмовиться підтримати Дж.НАПОЛІТАНО. Р.ПРОДІ зможе сформувати уряд тільки після обрання Президента Італії.

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