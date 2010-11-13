Персоналу аеропортів у США дозволили торкатися статевих органів пасажирів

Після того, як минулого місяця в декількох вантажних літаках, що летіли до США, були знайдені вибухові пристрої, американська влада вирішила посилити обшук пасажирів.

В аеропортах по всій Америці встановили нові сканери, які можуть виявити неметалічні предмети, зокрема вибухові речовини, повідомляє CNN.

Тепер багато організацій з прав людини стверджують, що ці сканери погано діють на людей, оскільки в них є якась доза рентгенівського випромінювання. Деякі учені заперечують ризик шкідливої дії випромінювання від сканування тіла.

Крім того, якщо при скануванні тіла машина показує «щось дивне», або якщо пасажир відмовляється пройти процедуру сканування тіла, то співробітник аеропорту особисто обшукуватиме пасажира, повідомляє The Washington Post.

Також співробітник аеропорту має право торкатися грудей і статевих органів пасажирів.

Пасажири вже висловили свою незадоволеність, називаючи «це мацання дуже особистим і недоречним».

Хвиля незадоволеності пройшла також серед пілотів і стюардес, які теж вважають це недоречним, зазначає «Газета.ру».