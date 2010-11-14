У Москві проходить акція проти політичних репресій

У центрі Москви, на Чистопрудному бульварі біля пам`ятника Грибоєдову, розпочався мітинг проти політичних репресій, узгоджений з префектурою Центрального округу, повідомляє Бі-бі-сі. Як розповіла радіостанції "Эхо Москвы" лідер руху на захист Хімкінського лісу Євгенія Чирікова, мета акції – привернути увагу громадськості і влади до того, що проти журналістів і екологів "ведеться справжня війна".

На мітингу обговорюється справа кореспондента "Коммерсанта" Олега Кашина та інші напади на журналістів.

Повідомляється, що зібралося більше 400 осіб. Вони свистять в свистки на зразок міліційних і скандують "Геть політичний бандитизм" і "Немає справедливості – немає миру".