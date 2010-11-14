Аль-Каїда обіцяла не чіпати прочан у святих місцях

У Саудівській Аравії сьогодні почався хадж до святих місць ісламу.

Як передає Радіо "Свобода", за оцінкою влади королівства, цього року Мекку та її околиці відвідають близько 2 млн. паломників, більшість з яких іноземці. Всього їм було видано 1 млн. 700 тис. дозволів на в`їзд.

Хадж за традицією триватиме п`ять днів. Жодних серйозних інцидентів не зареєстровано, проте, як відзначив міністр внутрішніх справ Саудівської Аравії Найєф бін АБДУЛ-АЗІЗ, не можна виключати можливості нападу з боку "Аль-Каїди".

У відповідь на заяву міністра представники терористичної організації вже заявили, що не прагнуть до кровопролиття серед мусульман.