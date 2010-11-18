Німеччина посилює безпеку аеропортів і залізниці через можливі теракти

Німеччина посилює безпеку аеропортів і залізничних станцій у зв`язку з “конкретними ознаками” того, що на кінець листопада в країні заплановано терористичні напади.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де МЕЗЬЄР сказав, що Німеччина отримала інформацію про наміри ісламських екстремістів організувати напади на німецькій території.

Заходи безпеки посилюють на невизначений час, допоки зберігатиметься загроза. "Є підстави для стурбованості, але не істерії", - заявив Т. де МЕЗЬЄР.

За словами міністра, Німеччина отримала попередження від "певної країни" після, перехоплення двох посилок з бомбами, надісланих із Ємена до США. Один з тих пакунків транспортували через німецький Кельн, а перехопили і знешкодили лише у Великій Британії.

Деякі із нововведених заходів посиленої безпеки, за словами німецького міністра, будуть помітними, а деякі залишатимуться для громадян таємницею.