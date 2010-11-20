НАТО офіційно змінила стратегію
Росія - більше не загроза
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"Ця концепція дає змогу НАТО стати як ніколи ефективнішою", - сказав він журналістам після закінчення першого пленарного засідання саміту. За словами Расмуссена, нова концепція - це не просто заява про наміри, а "план дій", які треба буде реалізовувати.
Расмуссен повідомив також, що нова стратегічна концепція НАТО створює умови для без`ядерного світу, але при цьому підкреслює значення ядерної зброї як засобу ядерного стримування.
Крім того, в новому стратегічному документі, сказав Расмуссен, наголошено, що двері НАТО залишаються відкритими для європейських демократій, які хочуть стати членами альянсу і відповідають його стандартам.
У новій стратегії НАТО вперше вказано, що цей блок не становить загрози для Росії. "Навпаки, ми хотіли б встановити надійні партнерські відносини між НАТО і Росією", - йдеться в документі. "Ми як і раніше переконані, що безпека країн Північноатлантичного альянсу і безпека Росії пов`язані між собою".
НАТО розвиватиме партнерство з Україною і Грузією. "Ми націлені на продовження і розвиток відносин партнерства з Україною і Грузією у форматі Комісій НАТО-Україна і НАТО-Грузія, заснованого на рішенні саміту НАТО в 2008 році в Бухаресті (про те, що вони колись стануть членами НАТО. - Ред.), і зважаючи на євроатлантичну орієнтацію і прагнення кожної з цих країн", - зазначено в документі.
У ньому також заявлено про намір альянсу "полегшити євроатлантичну інтеграцію" для країн Західних Балкан.