НАТО офіційно змінила стратегію

Лідери країн-учасниць НАТО схвалили у п`ятницю в Лісабоні нову стратегічну концепцію альянсу, повідомив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Ця концепція дає змогу НАТО стати як ніколи ефективнішою", - сказав він журналістам після закінчення першого пленарного засідання саміту. За словами Расмуссена, нова концепція - це не просто заява про наміри, а "план дій", які треба буде реалізовувати.

Расмуссен повідомив також, що нова стратегічна концепція НАТО створює умови для без`ядерного світу, але при цьому підкреслює значення ядерної зброї як засобу ядерного стримування.

Крім того, в новому стратегічному документі, сказав Расмуссен, наголошено, що двері НАТО залишаються відкритими для європейських демократій, які хочуть стати членами альянсу і відповідають його стандартам.

У новій стратегії НАТО вперше вказано, що цей блок не становить загрози для Росії. "Навпаки, ми хотіли б встановити надійні партнерські відносини між НАТО і Росією", - йдеться в документі. "Ми як і раніше переконані, що безпека країн Північноатлантичного альянсу і безпека Росії пов`язані між собою".

НАТО розвиватиме партнерство з Україною і Грузією. "Ми націлені на продовження і розвиток відносин партнерства з Україною і Грузією у форматі Комісій НАТО-Україна і НАТО-Грузія, заснованого на рішенні саміту НАТО в 2008 році в Бухаресті (про те, що вони колись стануть членами НАТО. - Ред.), і зважаючи на євроатлантичну орієнтацію і прагнення кожної з цих країн", - зазначено в документі.

У ньому також заявлено про намір альянсу "полегшити євроатлантичну інтеграцію" для країн Західних Балкан.