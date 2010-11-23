Янукович побачив високу міжнародну оцінку досягнень України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що ухвалене сьогодні рішення міністрів закордонних справ країн-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі про надання Україні права головувати в ОБСЄ є підтвердженням високої оцінки міжнародним співтовариством досягнень нашої держави у побудові демократичного суспільства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

"Ця організація – визнаний авторитет у питаннях демократизації, свободи виборів та дотримання прав людини. Оскільки саме ОБСЄ є центром дискусії про майбутнє архітектури європейської безпеки, головування України надає ширші можливості для зміцнення безпеки на просторі від Ванкувера до Владивостока, забезпечення національних інтересів держави, враховуючи позаблоковий статус України та її добровільну відмову від ядерної зброї", - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністри закордонних справ 56 країн-членів ОБСЄ ухвалили рішення про головування України в ОБСЄ у 2013 році.

У 2010 році головування в ОБСЄ належить Казахстану, в 2011 організацію очолить Литва, а в 2012 – Ірландія.

Головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Казахстану Канат САУДАБАЄВ привітав Україну.

"Ми бажаємо нашим українським партнерам і друзям успіху в реалізації цієї важливої місії і в належному продовженні зусиль попередніх головувань для посилення і розвитку ОБСЄ у світлі нових геополітичних реалій", - заявив міністр.