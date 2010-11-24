Україна і Лівія введуть безвізовий режим

Україна та Лівія запровадять безвізовий режим для власників дипломатичних та службових паспортів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ поінформував журналістів під час візиту до Лівії.

«Сьогодні буде парафовано Угоду про запровадження безвізового режиму для власників дипломатичних та службових паспортів. А також ми встановили конкретні строки, у які інші категорії громадян зможуть отримувати візи», - заявив М.АЗАРОВ.

За його словами, найближчим часом буде запроваджений безвізовий режим між Україною та Лівією для всіх громадян.

Як повідомляв УНІАН, Лівія неодноразово зверталася до України з проханням скасувати або спростити візовий режим.