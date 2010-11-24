Богатирьова у Варшаві зустрілася з Президентом Польщі

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА провела сьогодні у Варшаві двосторонню зустріч з Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Польської держави, котра, однак, не уточнила тему розмов.

„24 листопада ц.р. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ прийняв у Президентському палаці секретаря Ради національної безпеки та оборони України Раїсу БОГАТИРЬОВУ”, - зазначено у повідомлені.

Разом з тим у прес-службі РНБО України УНІАН повідомили, що під час Р.БОГАТИРЬОВОЇ та Б.КОМОРОВСЬКОГО обговорювалися актуальні питання двосторонньої співпраці, поглиблення двостороннього політичного діалогу, зокрема, у контексті запланованої на найближчий час зустрічі глав держав.

Сторони обмінялись думками стосовно сучасного стану розвитку відносин України з Європейським Союзом, зокрема, було надано високу оцінку результатам саміту Україна-ЄС у Брюсселі. Р.БОГАТИРЬОВА висловила сподівання української сторони на сприяння з боку офіційної Варшави, яка головуватиме у ЄС в 2011 році, подальшій активізації євроінтеграційних процесів.

У свою чергу Б.КОМОРОВСЬКИЙ запевнив українську сторону у незмінності підтримки Польщею європейського курсу нашої держави.

Під час зустрічі особливу увагу було приділено перспективам реалізації програми “Східного партнерства”, лібералізації візового режиму для громадян України, облаштування спільного кордону. Окрім того, відбувся обмін думками щодо перспектив співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору після прийняття нової стратегічної концепції Альянсу на саміті в Лісабоні.

Крім того, прес-служба польської Національної безпеки (BBN) повідомила, що Р.БОГАТИРЬОВА сьогодні також поклала вінок до пам’ятника жертвам Смоленської авіакатастрофи у Варшаві та квіти на могили екс-керівників BBN Олександра Щигло та Станіслава Стасяка, які теж загинули в цій катастрофі.

За даними прес-служб польських Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони, Р.БОГАТИРЬОВА в рамках свого візиту до Польщі провела також зустрічі із заступниками міністрів Генриком ЛІТВІНОМ та Збігнєвом ВЛОСОВІЧЕМ.

Прес-секретар Міноборони Польщі Януш СЕЙМЕЙ сказав УНІАН, що міністр оборони Богдан КЛІХ не зміг зустрітися з секретарем РНБО України через важку хворобу матері.

Між тим польський МЗС не уточнив, чому не відбулася раніше запланована зустріч з міністром Радославом СІКОРСЬКИМ.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО України Р.БОГАТИРЬОВА 23-24 листопада відвідала Польщу з третім - після призначення в кінці 2007 року - офіційним візитом.

Візит відбувся на запрошення призначеного у квітні цього року новим главою BBN Станіслава КОЗЄЯ.