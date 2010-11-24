Москва не вірить заявам Саакашвілі

Росія сумнівається в щирості заяв грузинського президента Михайла Саакашвілі про відмову використання сили для вирішення проблеми територіальної цілісності Грузії, йдеться в коментарі офіційного представника МЗС Росії, оприлюдненому на сайті відомства.

Росія повірить обіцянкам Саакашвілі не застосовувати силу в Закавказзі тільки тоді, коли вони будуть покладені на папір і набудуть юридичну силу, наголошується в заяві.

Виступаючи у вівторок на сесії Європарламенту, президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що Грузія більше ніколи не застосує силу, щоб повернути Абхазію і Південну Осетію.